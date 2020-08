Golpe al narco en California tras incautación de 151 libras de metanfetaminas

El pasado sábado, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron un cargamento de metanfetamina que ingresó a Estados Unidos en un avión ultraligero que supuestamente atravesó la frontera entre México y California, informaron las autoridades este lunes.

El incidente ocurrió la madrugada del sábado cuando oficiales de CBP observaron un avión ultraligero que volaba a baja altitud sobre la Autopista 111, a unas tres millas al norte de la frontera de Calexico, California, y Mexicali, México.

Border Patrol agents prevented an ultralight aircraft smuggling attempt on Saturday. @CBPElCentro Agents observed the aircraft flying low & responded to the area where they seized 151lbs of meth. Great job keeping this poison out of our communities! https://t.co/MrY0m5mPVn pic.twitter.com/Q6Qdlq5lBi

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) August 10, 2020