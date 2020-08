Alto contraste: El éxito de Hans Flick, entrenador del Bayern es lo que buscaba el Barça cuando llegó Quique Setién

Lo que la directiva del Barcelona pretendía con el cambio de Ernesto Valverde por Quique Setién lo consiguió el Bayern Múnich después de la destitución de Niko Kovac y la entrada en acción de Hans Flick, desde entonces el fútbol del Barça sigue plano y el del Bayern ha dado un salto de calidad que los convierte en favoritos para ganar la Champions.

Setién, cruyffista confeso, dejó claro su ideario en la presentación como entrenador del Barça, pero los resultados lo han desmentido y lo dejaron de respaldar prácticamente desde el primer día.

“Cuando voy a un equipo, garantizo una cosa: va a jugar bien”, pero el Barça no lo ha hecho. Llegó cuando el equipo iba líder, pero perdió el Campeonato, ahora solo le queda la Champions como tabla de salvación y se la jugará contra el rival más fuerte a las primeras de cambio: el Bayern.

El cántabro ha sido señalado por Leo Messi, por Luis Suárez y a pesar de que ha intentado redirigir el rumbo, no lo ha conseguido. Vive su equipo al son que marcan Messi y Ter Stegen y el destino está en manos de los jugadores, porque su capacidad de influencia en el equipo parece casi nula.

Empezó utilizando un 4-3-3 clásico, probó con tres centrales, reforzando la medular y seguramente ante el Bayern utilizará una variante de ese previsible 4-4-2 para intentar contrarrestar el orden y contundencia de los bávaros.

Setién ha sido cuestionado en la recta final de la temporada e incluso se abrió una puerta para que fuera sustituido antes de la Champions, que sería el título que podría mantenido en el banquillo, aunque no así es seguro.

El caso de Hans Flick no tiene nada que ver: Setién en su carrera como entrenador ha dirigido durante 19 años a siete equipos (Racing Santander, Poli Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas, Betis y Barça), Flick ha destacado más como asistente y se ha aferrado a su oportunidad desde el principio y de la mejor manera posible.

