Kanye West vuelve a hablar de Kris Jenner en Twitter tras compararla con dictador Kim Jong-Un

Kanye West ha regresado a Twitter después de causar polémica y decir cosas fuertes contra su esposa Kim Kardashian y su suegra Kris Jenner. Fue esta última quien recibió duros golpes del famoso rapero.

En una serie de insultos tachó a Jenner de ser “supremacista blanca”, así como apodarla Kris Jong-Un, como el dictador norcoreano. West también acusó a Kris de no regresarle las llamadas y de lanzar un comunicado sin su consentimiento.

Después de que Kanye y Kim arreglaran sus diferencias y que lo peor estaba atrás, West ha vuelto a escribir de la abuela de sus hijos pero en esta ocasión fue para mencionar algo positivo.

“Mi suegra Kris Jenner hace las mejores listas de canciones”, publicó West.

Hasta la fecha, Kris no ha emitido opinión sobre todo lo que Kanye dijo de ella y de su hija.

My mother in law Kris Jenner … makes the best music playlist 😊

— ye (@kanyewest) August 11, 2020