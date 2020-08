Cuándo se debe aplicar un hechizo para separar una pareja y cómo hacerlo

Los rituales de separación no se deben aplicar cuando hay capricho debido a que, según los esotéricos, pueden resultar adversos

Los hechizos de separación son de los que más generan polémica en el mundo del esoterismo. Muchos piensan que se utilizan para afectar el matrimonio o noviazgo de una pareja y es que su esencia, efectivamente, es interferir en una relación, pero los motivos deben ser los indicados.

Los rituales de magia blanca se ayudan de la energía del Universo con fines estrictamente positivos, en este sentido la pregunta sería ¿qué hay de bueno en separar una pareja? Antes de realizar un hechizo de esa naturaleza hay que pensar cuidadosamente cuál es la motivación, según explica la médium Luz Silvar Soler en su sitio online Hechizo.net.

Si nuestra intención es generar bienestar en las dos partes de la relación procederemos a hacerlo; por ejemplo, si alguno de los esposos está engañando al otro, si solo lo está por interés o la relación es bastante tormentosa.

En caso de que algún ser querido veas que está en una relación así y necesite ayuda se procede a efectuar el hechizo. A continuación, te decimos cómo hacerlo.

Ingredientes

Aceite de olivo

Vinagre

Limón

Sal

Leche

Una vela blanca

Un palillo/mondadientes

Una hoja blanca

Un bolígrafo de tinta negra

Procedimiento

Antes de comenzar, toma en cuenta que este hechizo se debe realizar durante seis días seguidos. Para iniciar reza la siguiente oración cada uno de los días:

“Gracias fuerzas todopoderosas de este Universo, ruego me permitas realizar esta magia blanca para separar a (Nombre y Apellidos) de (Nombre y Apellidos). Que no vuelvan a cruzarse sus caminos. Que nada les falte, pero que no se tengan nunca. Que me petición se escuche, que la energía fluya, que así sea. Que así sea. Que así sea. Amén”.

En la vela de color blanco escribe con el palillo el nombre de las dos personas que deseas separar; coloca la vela acostada sobre un plato y le rocías los ingredientes en el siguiente orden: una pizca de sal, unas gotas de limón, unas gotas de aceite, un chorrito de vinagre y unas gotas de leche. Deja el plato con la vela en un lugar exterior durante todo un día y la retiras al día siguiente a las siete de la noche.

Reza la oración arriba citada y procede a comenzar el ritual. Prende la vela y espera a que se consuma por espacio de 15 minutos. Luego, dibuja en la hoja de papel un gran círculo, dentro escribe el nombre de las dos personas y comienza a tirar cera caliente sobre ambos nombres.

Humedece tus dedos, apaga la vela y guárdala en el refrigerador; el papel colócalo en un lugar oscuro. Repite ese procedimiento tres días seguidos, siempre comenzando a las siete de la noche y con la oración arriba citada.

El último día del ritual, es decir, el sexto, haz el mismo proceso solo que ahora deberás dejar que se consuma en su totalidad la vela. Deposita los restos y el papel con la cera en una bolsa oscura y tírala en un bote que se encuentre en un cruce de calles; probablemente debas trasladarte varias calles hasta hallar uno, lo cual, es ideal porque no debes pasar por ahí en un par de días.

