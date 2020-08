¡Nunca ha sido más fácil completar el censo que ahora!

En el Área de la Bahía los encuestadores comenzaron a tocar puertas el pasado 11 de agosto

Mientras que sus encuestadores han comenzado ya a salir a las calles, la Oficina del Censo 2020 de California se encuentra también dando el empuje final para que las personas rezagadas respondan el cuestionario del censo y así no requieran una visita de los censistas.

En el Área de la Bahía y en conjunto con una serie de organizaciones comunitarias y líderes denominados “embajadores”, la Oficina del Censo está patrocinando eventos virtuales, conferencias de prensa en varios idiomas, caravanas de automóviles, seminarios web y carteles publicitarios públicos para “alentar a las comunidades de California a responder el Censo 2020”.

“Este año es un Censo muy diferente a otros y tenemos que asegurar que cada uno sea contado en toda la nación. Hay varios desafíos que estaban fuera de nuestro alcance y tuvimos que ajustarnos a todo eso”, dijo Angélica Vásquez, especialista en medios de comunicación y vocera del Censo 2020.

En una entrevista telefónica con La Opinión de la Bahía, Vásquez se refirió a la crisis causada por el covid-19, que ha causado miles de muertes y generado grandes desajustes en todos los asuntos del país, entre ellos el Censo.

La pandemia ha causado una “limitación de interacciones publicas y planteado un desafío particularmente para el conteo de latinos e inmigrantes que a menudo dependen de las interacciones en persona para completar el censo decenal. Pero a pesar de esto, nosotros continuamos haciendo nuestra labor ajustando nuestras operaciones, las hemos ajustado desde marzo… extendiendo las fechas de conteo y extendiendo otras fechas de conteo de los sin casa, para personas que viven en grupos, hoteles y universidades, por ejemplo”, aseveró Vásquez.

A partir del 11 de agosto, el censo inició la gigantesca tarea de sacar a sus encuestadores por todos los rincones del país visitando los lugares y hogares que aún no han completado el formulario del Censo.

Con esta operación, denominada ‘Seguimiento a los que no han respondido / Non-Response Follow Up’ (NRFU), se espera concluir con el Censo 2020.

Los encuestadores “van a salir a tocar las puertas de los lugares que aun no han respondido y muy gentilmente van a ayudarlos a llenar el formulario del Censo. Pero todavía la persona tiene la posibilidad de completar el Censo a través de los tres métodos que son internet, por teléfono en la línea en español o enviando el formulario por correo. ¡Nunca ha sido más fácil completar el Censo que ahora! Si la gente quiere evitar que un censista vaya y toque su puerta entonces es mejor que complete el Censo ya. Ahora mismo, lo más pronto posible”, exclamó Vásquez.

El Condado de San Mateo continúa siendo el primero de California con el más alto porcentaje de respuestas: 74% a principios de agosto. Otros condados que han tenido buenos porcentajes incluyen Santa Clara con 72.3%, Contra Costa con 72.3% y Alameda con 70.4%.

“Hay varias área en San Francisco que necesitan subir más el porcentaje de respuestas. Hay muchas área latinas en donde tenemos que levantar esas cifras definitivamente”, aseguró Vásquez.

Entre las ciudades del Área de la Bahía que necesitan aumentar su porcentaje de autorrespuestas se encuentran San Francisco (61.0%), San Pablo (61%), Emeryville (63.2%) y Oakland (65.8%). La ciudades del área con los más alto porcentajes son por lo general ciudades con un alto ingreso como Piedmont (87.3%), Los Altos (83.7%) y Orinda (82.7%).

Según los ajustes de fechas derivados de la pandemia y ajustes posteriores, el último día para responder el cuestionario es el 30 de septiembre de 2020 y, según las leyes reguladoras, el informe final se le tiene que entregar al presidente antes del 30 de abril de 2021 y los datos para la renovación y reparto de puestos en el congreso (apportionment counts) se tienen que entregar a todos los estados oficialmente a mas tardar el 31 de julio del 2021.

Vásquez dijo que la pregunta sobre ciudadanía no está en el cuestionario y lo más importante es “contar a todos, no importa el estatus migratorio porque esto ayuda a la distribución de millones de fondos federales para nuestras comunidades… y a tomar decisiones importantes sobre el financiamiento de servicios en las comunidades como programas de salud, de educación, centros para personas de la tercera edad, carreteras, escuelas, almuerzos escolares y mucho más para los próximos 10 años”, dijo.

Oriunda del Perú, Vásquez dijo que le gusta mucho trabajar con el Censo porque es “contribuir con mi comunidad, me hace sentir plena y que en mi paso por este mundo ha dado mi granito de arena para nuestras comunidades”.

Vásquez también le pidió a la comunidad no tener miedo. “La gente tiene temores pero con respecto al Censo no hay por qué tener miedo, al contrario, es un beneficio para todas las comunidades… No hay nada por qué temer, sus repuestas son confidenciales. No se va a compartir o divulgar esa información. Los datos recolectados son estrictamente para propósitos estadísticos… Esa información no se puede divulgar hasta después de 75 años”, dijo.

—

La publicación de este artículo ha sido posible en parte gracias al apoyo de United Way Bay Area, @UWBayArea.