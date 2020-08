Adolescente hispano muere quemado y torturado dentro de un edificio en Nueva York

Winston Ortiz, adolescente de 18 años, murió después de que lo apuñalaran, lo rociaran con gasolina y le prendieran fuego en un edificio de apartamentos de Highbridge (El Bronx) ayer, dijo la policía.

Según los informes, Ortiz tuvo una discusión con su agresor antes del ataque poco después de las 3 p.m. ayer, en un pasillo del 5to piso de un edificio en Woodycrest Avenue cerca de West 165th Street.

Ortiz no vivía en el edificio y aún no está claro por qué estaba allí. La policía dijo que fue apuñalado tres veces en el torso antes de ser rociado con un acelerador y prendido fuego.

Vecinos escucharon a Ortiz gritar, vinieron en su ayuda y le echaron agua, detalló Pix11. Los oficiales que respondieron a los informes de un asalto encontraron al adolescente apenas consciente con quemaduras extensas y puñaladas en el pecho.

Fue trasladado de urgencia a un hospital local en estado crítico, donde murió. No se ha informado sobre arrestos ni detalles del sospechoso.

El escuadrón de incendios provocados y explosivos está examinando los contenedores dejados en el lugar en busca de pistas.

El incidente sigue a otra noche violenta cerca de la intersección de 165th St y Woodycrest Avenue. El martes, dos hombres recibieron disparos justo al otro lado de la calle de la escena del miércoles, y una de las víctimas fue baleada siete veces. No se cree que ambos crímenes estén vinculados, pero esa posibilidad se está investigando, reportó NBC News.

Una página creada en GoFundMe en apoyo a la familia de Ortiz, dice que el joven había salido de casa a visitar a un amigo.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

If you can, please share this with everyone you can. My brother did not deserve what happened to him. #JusticeForWinston https://t.co/3F2CkNlhms https://t.co/3F2CkNlhms

— willy (@Willy_Epic) August 13, 2020