Gabriel Caballero denuncia ayuda arbitral a Chivas

El silbante Adonaí Escobedo marcó un penalti dudoso a favor del Rebaño

Este miércoles las Chivas lograron su primera victoria del torneo al imponerse a los Bravos de Juárez, sin embargo, el técnico de los fronterizos, Gabriel Caballero, denunció que el Rebaño recibió ayuda arbitral.

El silbante Adonaí Escobedo marcó un penalti dudoso a favor del Rebaño que acabó por encaminar la derrota de los Bravos.

“Para mí, yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillan con el penal, me parece que es una jugada normal, donde el jugador queda abajo del brazo de nuestro defensa. No entiendo por dónde ve penal el árbitro”, declaró Gabriel Caballero.

Aún así, pese a la derrota de 0-2, Caballero sostuvo que su plantel no mostró el mejor rendimiento y ahora tendrá que analizar lo hecho por sus dirigidos.

