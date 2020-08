Captan en video lo que hizo correr a los bomberos de Ventura que asisten con el incendio Lake

El toro no estaba disimulando cuando persiguió a los bomberos del condado de Ventura que asisten con el llamado Lake Fire.

Las tripulaciones estaban despejando la carretera para que los motores pudieran llegar a un claro, cuando fueran perseguidos por sorpresa.

Por suerte nadie resultó lesionado y el toro siguió felizmente con su día, no sin que antes lo filmaran:

#LakeFire ; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

El incendio llamado Lake Fire, que comenzó el 12 de agosto en Los Angeles National Forest, en el condado de Los Ángeles, se ha extendido a 12,582 acres el viernes debido a las condiciones de calor extremo, y está contenido al 12%, según el reporte de Inciweb.

Hay estructuras que están amenazadas y se ordenaron más evacuaciones obligatorias.

North of Avenue D/Hwy 138 | South of Avenue A | West of 150TH Street West | East of 200TH Street West | pic.twitter.com/sQBmbcGjgP

Actualmente, 1,563 miembros del personal del Bosque Nacional Ángeles, el condado de Los Ángeles y otras agencias están trabajando juntos para combatir este incendio.

The @Angeles_NF has provided the following updated information on the #RanchFire which they have now dubbed the #Ranch2Fire Please continue to follow them as this fire moves NW into the Angeles Nat. Forest.

Follow @AzusaPD for the latest on evacuations & road closures. https://t.co/8pXdV7CTN3

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) August 14, 2020