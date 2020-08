Jorge Bernal rompe el silencio y habla de la salida de Carolina Sandoval, La Venenosa de SLS

El conductor de televisión también se expresó sobre los duros despidos que ha tenido que anunciar Telemundo en los últimos días

Jorge Bernal es el moderador del programa Suelta La Sopa, programa de espectáculos que se transmite a través de la señal de Telemundo. Éste programa de chismes y escándalos se convirtió en la noticia y comidilla de muchos luego del despido de Carolina Sandoval, conocida también como “La Venenosa”.

Hoy Bernal ha dado declaraciones en torno a este suceso, luego de que la venezolana se ha encargado de atacar a su antiguo programa en varias ocasiones y de alegar que ninguno de sus compañeros se comunicó con ella, ni siquiera para agradecer el tiempo compartido.

El conductor de televisión expresó lo siguiente durante una entrevista con el portal Mamás Latinas.

“Hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional también. Lamentablemente está sucediendo esto a nuestro alrededor. A mí me afecta muchísimo ver a una compañera ya no estar a mi lado. Me molesta. Me afecta“.

Hay que señalar que Bernal no hizo alusión al nombre de su antigua compañera de trabajo, pero hizo lo que parecen claras referencias a su caso.

“Te das cuenta que esa persona (la despedida) va a estar bien porque uno la conoce, porque es una mujer fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para seguir adelante y va a caer parada en su próxima aventura laboral“, expresó Bernal.

Con dicho medio también abordó el tema sobre los despidos masivos que se han visto en Telemundo, cadena para la cual trabaja y sobre esto dijo: “Me afecta”, señalando que los despidos de sus amigos y compañeros no le son indiferentes. “Porque le tengo sentimiento, porque sucede algo de repente inesperado, pero sé que van a estar bien y es eso, seguir hacia adelante buscando el lado positivo“.