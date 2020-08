La NBA despide al fotógrafo Bill Baptist que llamó prostituta a Kamala Harris

Baptist es un fotógrafo independiente de Houston que ha cubierto la actividad de los Houston Rockets durante varios años

La NBA anunció este viernes que el fotógrafo Bill Baptist fue expulsado de la Burbuja de Orlando por publicar en sus redes sociales un montaje gráfico ofensivo a la senadora Kamala Harris, elegida por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, como su fórmula para la vicepresidencia.

Baptist es un fotógrafo independiente de Houston que ha cubierto la actividad de los Houston Rockets durante varios años.

Baptist publicó el logotipo oficial de la campaña 2020 de Biden. Pero en lugar de “Joe 2020” en el círculo azul, dice “Joe and the Hoe” (Joe y la prostituta).

La publicación en Facebook tuvo una audiencia más amplia cuando fue replicado por la exestrella de los Houston Comets Sheryl Swoopes.

Swoopes inmediatamente llamó a Baptist el martes horas después de que se hizo el anuncio del vicepresidente.

“Así que este tipo trabaja para la NBA, pero cubre a los Houston Rockets. Ha existido por un tiempo. Incluso trabajó para los Houston Comets. Es sorprendente cómo la gente te sonreirá en la cara, pero eventualmente te mostrarán sus verdaderos colores“, expresó.

“@NBA y Houston Rockets necesita IRSE !!! Es una vergüenza tan irrespetuosa Bill Baptiste (sic)“, público Swoopes en sus redes sociales.

“El fotógrafo es un contratista independiente y sus servicios ya no se utilizan en Orlando”, informó la NBA a través de un comunicado que dio a conocer el Canal 2 NBC de televisión, en Houston.

Baptist también compartió una declaración con el mismo medio de comunicación en el que asegura que la publicación aparecida en su página de Facebook “no refleja mis puntos de vista personales en absoluto” y explica que la publicación fue una copia de otras personas.

“La frase que publiqué no refleja en absoluto mis puntos de vista personales. No debería haber sido tan insensible para publicar las declaraciones de otros. Me disculpo sinceramente con todos los que se han ofendido con razón y he eliminado la publicación de mi página de Facebook. Fue un grave error de mi parte”, señala Baptist en el comunicado.

Te puede interesar:

Honor a quien honor merece: Orange County instaura el “Día de Kobe Bryant”