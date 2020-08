Localizan a Dylan de 2 años en Chiapas, México, luego de 44 días desaparecido

Juanita dijo que la Fiscalía trabajaba en varias líneas de investigación entre ellas algunas relacionadas con su familia y la de su marido, que están siendo interrogadas por lo que confía que con estas acciones se dé con el paradero del niño Dylan.

La Fiscalía de Chiapas informó que durante la búsqueda de Dylan, ha revelado la identidad de una mujer y dos niños por lo que emitió una recompensa de 600 mil pesos (alrededor de 26 mil 869 dólares) a cambio de dar información de Dylan y su captora.

El último avance que divulgó la FGE estatal, informó sobre localización en el municipio de Zinacantan de los dos menores que fueron utilizados en la sustracción de la víctima.

Estos menores habrían dicho a las autoridades que una persona del sexo femenino les entregó dinero para pedirles que le llevaran al niño y confirmaron que la presunta responsable habla la lengua tzotzil por lo cual es muy probable que sea originaria de la región.

Gracias a a las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron que Dylan fue tomado de la mano por una niña, quien vestía una blusa azul con amarillo, antes de desaparecer. En las imágenes, el menor todavía lleva el atomizador en la mano.

“Estamos tratando de identificar a la niña, pero se requiere una orden, eso estamos checando y nos atrasa en la búsqueda. No tengo abogado particular, solamente con la Fiscalía confío, ya que no tengo dinero para pagar uno”, explicó la madre de Dylan.

Una Alerta Ámber fue emitida para localizar al menor, quien pesa 15 kilos y mide 60 centímetros. El reporte número AAMX-1218 incluyó como acompañante a la niña con la que desapareció de la mano.