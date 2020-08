¿A cuánto ascendía el contrato millonario de María Celeste Arrarás en Telemundo?

La ex conductora de Al Rojo Vivo también reveló, recientemente, que como aún le quedaba bastante tiempo de contrato Telemundo deberá seguir con sus pagos hasta que su tiempo concluya

Se dice que durante muchos años María Celeste Arrarás fue considerada como una de las latinas mejor pagadas de la televisión. Y es que según expuso la revista Infraganti Magazine la que titular de Al Rojo Vivo de Telemundo re-negoció su contrato con la famosa cadena hispana en el año 2014, lo que la llevó a obtener alrededor de $1,6 millones de dólares al año, pero parece que esta cifra no se quedó así por mucho tiempo.

Según información de dicha revista, se sabe también que Arrarás, además de la millonaria cantidad antes mencionada, también obtenía en el año dos cuantiosos bonos: $100 mil dólares para mayo y noviembre, meses en los que se mide el rating de Nielsen, según expuso dicho medio y que hoy también retoma el portal de El Periódico Cubano.

Cabe recordar que María Celeste era también la directora editorial de Al Rojo Vivo.

Los logros de la estelar de Al Rojo Vivo la colocaron en una posición privilegiada adentro de la cadena hispana. Y así lo hizo ver ella misma en las declaraciones realizadas en el año 2016 en donde aseguró que su meta de hacer que Telemundo se convirtiera en la cadena número uno de la televisión hispana, era uno de las metas que ella se había propuesto y que además había logrado.

Existe también uno nuevo detalle que la misma María Celeste reveló a través de People en Español, recientemente según expone El Periódico Cubano, y es que de momento Telemundo deberá seguirle pagando su salario hasta que se termine el contrato que ella tenía con la cadena hispana.

Se dice que en la actualidad María Celeste Arrarás ganaba al rededor de seis millones de dólares.

“Por suerte me quedaba bastante tiempo de mi contrato. No quiero entrar en detalles, porque no me parece de buen gusto, pero me quedaba bastante tiempo. Eso me da una garantía, tengo un colchón (económico)”, dijo Arrarás quien también agregó:

“Me siento afortunada porque en estos momentos en que la pandemia ha dejado a tanta gente desempleada, el saber que aún cuando pierdo el empleo me quedo con el ingreso, es una paz mental que la agradezco infinitamente”.