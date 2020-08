Cuándo se enviarían los $3,400 por familia que anunció Trump

El presidente Donald Trump afirmó que ordenó al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, preparar el envío de $3,400 dólares por cada familia de cuatro miembros.

No hay claridad de cómo se aprobaría ni cuándo sería enviada al nueva ayuda económica, ya que el mandatario generó más confusión sobre este supuesto apoyo, ya que publicó su tuit el mediodía del viernes, pero por la tarde dijo que “estaba esperando a los demócratas” para aprobar un plan, como una forma de aclarar que no actuaría unilateralmente, reportó Fox Business.

“Estoy esperando que los demócratas lo aprueben”, dijo Trump durante su conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Los demócratas están deteniendo eso, ¿verdad?”.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020