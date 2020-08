Joven DACA pasa del miedo, a la esperanza y a la incertidumbre

En el octavo aniversario del programa, soñadores llaman a votar en noviembre por un gobierno más compasivo

Con tan solo dos meses de nacido, Kevin Nieto Illescas llegó a Los Ángeles en los brazos de sus padres, quienes decidieron dejar su natal Veracruz, México, en busca de un mejor futuro para su familia.

En entrevista con La Opinión, cuenta su experiencia como inmigrante indocumentado y hoy como un joven amparado bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Entre ello, que su mamá le hizo saber desde que era muy pequeño que no había nacido en este país y que debía portarse siempre muy bien para evitar problemas.

“Crecí con muchos límites y con miedo, escuchando que si me metía en problemas iría a la cárcel y me deportarían”, dice.

Platica que sentía como que siempre estaba en riesgo al punto de tener que ser casi invisible. “Era muy callado, no me gustaba salir [debido al temor] y cuidaba mucho con quién me juntaba, para no meterme en problemas”.

Así pasó toda la etapa escolar, hasta que a puertas de terminar la preparatoria se dio cuenta que aunque quería ir a la universidad su situación migratoria le impedía llevar a cabo sus planes.

“Estaba como desilusionado porque veía que mis amigos que nacieron aquí ya habían seleccionado una carrera y yo no sabía cómo seguir adelante. No veía más futuro. Mi vida era muy limitada”.

No obstante, todo eso cambió cuando en 2012 apareció DACA. “Con ese alivio volvió la esperanza de ir al colegio y poder trabajar sin tener que estar a escondidas”.

Hoy, a sus 24 años de edad, se logró graduar en California State University, Northridge (CSUN) en sociología con enfasis en justicia criminal.

Sin embargo, el joven que ahora intenta juntar dinero para iniciar la mestría, confiesa que con los altibajos que ha tenido el programa con la actual Administración ha sentido mucho estrés y

preocupación.

Kevin dice que los cambios recientes en DACA, “se sienten como un ataque personal [a los inmigrantes], como algo de odio… Se siente muy personal como que hay gente que no quiere que uno prospere aquí”.

Considera que aún a muchas personas les falta entender cómo el vivir en la incertidumbre afecta a los jóvenes DACA.

Pero que guarda esperanza en que los ciudadanos voten en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Espero un nuevo liderazgo de mucha más compasión y más entendimiento [para los ‘soñadores] y que tenga la voluntad de hacer cosas buenas”.

Kevin busca recaudar fondos para su maestría, para ayudarlo puedes visitar el portal de GoFundMe AQUí.

Celebrar pero con una petición

Este sábado se celebraron los ocho años desde se empezaron a recibir las solicitudes para DACA.

Por ello, beneficiarios y jóvenes elegibles para el programa se reunieron ayer en el centro de Los Ángeles para recordar que siguen en pie de lucha pero también para pedirle a la comunidad que salga a votar en noviembre con la esperanza de que un nuevo gobierno los proteja.

“Estamos aquí para celebrar uno de los programas de inmigración más importantes que ha dado a 800,000 jóvenes nuevas oportunidades”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en la manifestación.

“Ha sido un camino largo y difícil pero hoy [ayer] celebramos 8 años, celebramos la resistencia, celebramos el futuro. Ellos están listos para pelear por más y fueron a Washington para abogar por un programa que les dé un camino a la ciudadanía”, señaló.

‘Nosotros podemos cambiar lo que pasa’

Carolina, cuyas hijas son beneficiarias de DACA, fue una de las personas que marchó a la capital en julio pasado para pedir a la Corte Suprema que eche atrás el decreto firmado por Trump de septiembre de 2017 que eliminó el programa, y que dio pie a una batalla judicial que llegó hasta la máxima instancia judicial.

El Tribunal Supremo finalmente desechó el 19 de junio, por “arbitraria y caprichosa”, la medida de Trump y señaló que carecía de argumentos que sustentaran la terminación de DACA.

Tras ello el Gobierno anunció que estudia su próximo paso, pero mientras tanto no acepta nuevas solicitudes y ha reducido la vigencia de las renovaciones de dos a un año.

“Yo he visto cómo DACA ha beneficiados a mis hijos”, indicó este sábado.

“Necesitamos una administración que luche por una solución permanente. Por eso llamamos a todos los aliados y a quienes puedan votar y nos recuerden este 3 de noviembre”, exclamó.

Gabriel, un joven beneficiario DACA y miembro activo de California Dream Team, aseguró: “DACA me ayudó a salir de las sombras y me empoderó a obtener mis sueños”.

El hispano, que asistirá a la universidad Estatal de California Domínguez Hills y será el primero de su familia en ir a la universidad, invitó a los jóvenes a que en las elecciones generales de noviembre votarán a favor de un gobierno favorable a DACA.

Otra “soñadora”, Adriana, que también será la primera de su familia en ir a un Colegio Comunitario y luego transferirse a una universidad, afirmó que gracias al programa ha estado protegida de la deportación y ha podido tener un trabajo.

Por su parte Axel, dijo que sus padres lo trajeron con apenas 2 años de edad a Estados Unidos y que cuando intentó solicitar DACA no calificó porque aún no tenía los 15 años en ese momento.

Indicó que lo que ocurre con el programa DACA es injusto. “Las ilusiones que teníamos hacer una vida sin miedo han muerto pero en noviembre 3 podemos cambiar eso”.

“Por favor les pido que voten para poder darles una oportunidad a los aplicantes de DACA para una vida mejor… Nuestros padres dejaron sus hogares y lucharon para traernos a Estados Unidos, a la casa de los sueños”, expresó.

Con información de EFE