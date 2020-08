Por qué las personas no responden los mensajes de texto, según su signo

Conoce los motivos (o pretextos) que tiene cada signo zodiacal para no contestar a tus mensajes de texto

Saber por qué ignoran nuestros mensajes de texto es una de las mayores incógnitas de la vida actual, pero la astrología tiene una respuesta. Cada signo zodiacal posee un motivo para no contestar el teléfono móvil, si es justificado o no depende de cómo lo tomes y es que no es lo mismo que tú dejes “en visto” a las personas a que te lo hagan a ti.

Cuando enviamos un mensaje y no recibimos respuesta comenzamos a preguntarnos si estará bien esa persona, quizá algo le pasó y por eso no responde, o probablemente nos esté ignorando. Conoce cuál es la razón que tienen los signos para no responder a tus textos.

Aries

Cuando Aries no responde es porque quizá no esté pasando por uno de sus mejores días; sin embargo, no suele ignorar tus mensajes por lo que responderá una vez que mejore su estado de ánimo.

Tauro

Seguramente está ocupada u ocupado con un asunto de suma importancia. Es un signo que sabe priorizar sus cosas, esto no significa que te deje en segundo término, pero sabe que el trabajo le otorga los placeres que suele compartir contigo.

Géminis

Géminis siempre tiene el teléfono móvil en la mano y responde a los mensajes casi de inmediato, pero cuando no lo hace es porque está desconectado del mundo por alguna situación que lo abruma o está copado de trabajo.

Cáncer

Seguramente tiene una buena explicación. Son de los que responden en segundos y más si se trata de la familia, cuando no contesta es porque está tratando de darse un tiempo para sí mismo.

Leo

Cuando está concentrado en una actividad deja el teléfono guardado y no lo responde hasta que termina; además Leo es de los que considera irrespetuoso tener el móvil en la mano o la mesa si está conviviendo con otra persona.

Virgo

No le gusta hablar de cosas importantes a través de mensajes de texto o por teléfono, necesita estar frente a frente. Responderá rápidamente para concretar la hora y lugar de una cita, de lo contrario podría dejarte “en visto”.

Libra

Al ser un signo muy indeciso se tarda mucho en responder. La dará vueltas una y otra vez a su contestación, pero definitivamente es de los que no suele dejarte con la incertidumbre.

Escorpión

Para Escorpión las distracciones son una pérdida de tiempo si está concentrado en una tarea. Cuando está muy ocupado no desea que el móvil sea un motivo de estrés, así que lo guardará y solo lo utilizará si es necesario.

Sagitario

Si la está pasando bien nunca contestará. Hay que reconocer que es de los signos que, si no le interesa lo que escribiste, te dejará “en visto”. Asimismo, suele ser bastante distraído así que puede ser que nunca se dé cuenta que le enviaste un mensaje.

Capricornio

Cuando no responde es porque en realidad algo está sucediendo. No suele dejar pasar los mensajes de texto, pero si lo hace quizá debas preguntarte si lo habrás ofendido de alguna manera.

Acuario

Suele ser muy cortés y responder de inmediato. Cuando no contesta es por olvidadizo. Quizá sí leyó tu mensaje y piensa que más tarde responderá, aunque no lo haga.

Piscis

Solo hay una razón por la que Piscis no responde: está estresado. Si pasa por un momento intenso no podrá comunicarse hasta que su día se calme, pero lo hará sin dudarlo.

