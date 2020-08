La abuela más longeva de Estados Unidos cumple 116 años

La estadounidense de mayor edad acaba de celebrar su 116 cumpleaños, rodeada de varias generaciones de su gran familia.

Nacida en el condado de Lancaster, Carolina del Sur, Hester Ford ha vivido dos guerras mundiales y dos pandemias. Madre de 12 hijos, es la matriarca de una gran familia. Tiene 68 nietos, 125 bisnietos y 120 tataranietos.

Muchas personas pasaron por la casa de Ford el pasado sábado 15 de agosto. Querían mostrarle que, a pesar de la pandemia, se acordaban de su cumpleaños y quería celebrar un día tan especial de manera segura. Simplemente se acercaron y le dejaron regalos en el camino de entrada a su casa.

The oldest living American was born on this day in ~1904 in Lancaster County, South Carolina and turned 116 today. Happy Birthday to our mother, Miss Hester Ford 🎈 pic.twitter.com/LK3v3yW7Lj

