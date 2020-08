Dos arrestados por homicidio en Queens del músico DJ Jam Master Jay, 18 años después

Dos hombres han sido acusados ​​del asesinato del DJ Jam Master Jay, baleado en Queens en el otoño de 2002, a los 37 años de edad.

La estrella del hip-hop, cuyo nombre real era Jason Mizell, fue asesinado a tiros en su estudio de grabación el 30 de octubre de 2002.

Fiscales federales y miembros de NYPD identificaron a los sospechosos como Ronald Washington y Karl Jordan Jr.

El supuesto motivo finalmente se reveló, después de casi 18 años. “Hemos acusado este caso de homicidio relacionado con las drogas”, dijo el fiscal federal interino, Seth DuCharne.

La denuncia federal reveló que además de trabajar en su música “hip hop”, Mizell presuntamente traficaba cocaína con los acusados ​​de dispararle.

Mizell amenazó con excluir a Washington de un negocio de cocaína en Maryland y fue entonces cuando comenzó la conspiración para asesinarlo, según la denuncia.

Washington tiene una larga lista de antecedentes penales que se remonta a 40 años, y actualmente cumple una condena en una prisión federal por robo.

Jordan Jr. fue acusado en un caso de armas de 2003 que se vino abajo, luego de que un testigo fuera presuntamente amenazado.

Mizell, del grupo Run-DMC, estaba jugando videos en un sofá del estudio poco antes de que su asistente, Lydia High, llamara a dos hombres. Uno de ellos abrazó a Mizell antes de que se disparara la primera bala.

Un amigo del músico, Tony Rincón, fue herido por un disparo en la pierna y la siguiente bala alcanzó a Jay en la cabeza, matándolo. Le sobreviven su esposa y tres hijos, destacó Pix11.

En una declaración a ETonline, la familia de Mizell dijo que tienen “emociones encontradas” después de los arrestos de Washington y Jordan Jr.

“Al escuchar esta noticia, tenemos emociones encontradas; realmente esperamos que estas acusaciones sean un paso sólido hacia la justicia en el asesinato de Jay. Nos damos cuenta de que hay otras familias que tienen un dolor persistente que continúan esperando su propio cierre, y rezamos para que este caso les dé esperanza”.

“A pesar de todas las tragedias que hemos visto este año, nos reconforta nuestra familia, nuestra fe y la capacidad del tiempo para sanar a todos”, continuó el comunicado. “Sólo podemos esperar que esta noticia concientice sobre el hecho de que las vidas de los negros sí importan“.

Además, Darryl McDaniels, miembro de Run-DMC, dijo que los arrestos trajeron “muchos recuerdos dolorosos”.

Jam Master Jay's Family Reacts to 2 Arrests Being Made in the Run-DMC DJ's Murder https://t.co/KfMEuRT9ul

— midwestusa (@midwestusa) August 18, 2020