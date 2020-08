Declaran Alerta de Energía: Ola de calor todavía puede causar apagones en California

El Operador del Sistema Independiente de California (California ISO), que administra la red eléctrica estatal, declaró una Alerta de etapa 2 de Emergencia Eléctrica el martes en la tarde, cuando la mayor parte del estado continúa sufriendo una ola de calor abrasador.

#ISO declares Stage 2 #Emergency ; rotating power outages imminent. #Conserve now to relieve stress on the #grid and keep #electricity flowing. https://t.co/ru0iB5FaYq

También está vigente una Alerta Flex en todo el estado emitida por el Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red eléctrica del estado, que estará vigente de 3 a 10 p.m. el martes y miércoles, con la conservación considerada especialmente crítica durante esas horas.

In an effort to prevent or limit power outages during this heat wave, the California #ISO issued a statewide #FlexAlert for today – Wednesday, Aug. 19, from 3 p.m. to 10 p.m. Learn more: https://t.co/ra2lVhBKwZ pic.twitter.com/UWENngUWXA

— Flex Alert (@flexalert) August 17, 2020