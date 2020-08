Terrible: el actor Héctor Parra es acusado por su propia hija de abuso sexual

La hija de Ginny Hoffman rompió el silencio

Ginny Hoffman se divorció en medio del escándalo de Héctor Parra. Ambos actores finalizaron de fea manera su matrimonio pero la situación se ha salido de todo control, pues la hija de la ex participante de “Chiquilladas” acusó a su padre de pedófilo.

Sí, Alexa reveló abusos de parte del actor de “Un poquito tuyo”.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, relató la ahora joven de 18 años a TV Notas.

“Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho”, agregó.

Hoffman contó que antes del divorcio ella descubrió mensajes amorosos de Parra con otro hombre, pero que fue su hija quien le dijo que su padre era pedófilo.

Por mucho tiempo, Parra había pedido a su hija que aclarar las cosas en su descargo, pero ahora que se decidió a hablar, solo enardeció el escándalo.

