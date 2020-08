Ataque racista en San Francisco: dos latinos son víctimas de insultos

"Mi novio estaba caminando hacia su auto cuando vio a una mujer en su vecindario gritando insultos racistas a un hombre latino que paseaba a su perro", denunció en redes sociales una mujer

Un mujer enfurecida fue grabada cuando agredía a un hombre con insultos racistas en San Francisco, California.

“Asqueroso perro mexicano”, le grita al hombre cuando comenzó a filmarla después de interceder por un latino que paseaba con su perro en un barrio hispano y afroamericano de la ciudad y que fue la primera víctima de los improperios de la mujer.

“Mi novio estaba caminando hacia su auto cuando vio a una mujer en su vecindario gritando insultos racistas a un hombre latino que paseaba a su perro”, escribió la usuaria que subió la grabación a redes sociales.

Cuando la pareja de la joven pide a la agresora que deje de seguirle mientras caminaba a su auto, la mujer también decide arremeter con él, que, ante los vituperios, solo le contesta: “Dios la bendiga señora”.

“No me hables de Jesús”, grita la atacante al hombre, que la amenaza con llamar a la policía si no deja de perseguirle. “No te estoy siguiendo, tú me estás siguiendo, ¡perro!”, vocifera la mujer que no deja de insultarle.

El agredido denunció su caso ante el Departamento de Policía de Daly City y el de San Francisco sin resultado alguno, según anunció su novia en la red social. “Honestamente no parecen preocuparse por la situación. Pero, ¿qué hay de nuevo en eso?”