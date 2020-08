Hijos del magnate de la moda Peter Nygård lo demandan en Nueva York por contratarles una prostituta siendo adolescentes

Dos hijos de Peter Nygård (79), ejecutivo canadiense de la moda radicado en Nueva York acusado de dirigir una red de tráfico sexual, lo demandaron por presuntamente juntarlos con una trabajadora sexual cuando tenían 14 y 15 años, según muestran los registros judiciales.

Los hijos no identificados por sus nombres en la demanda, afirman en documentos presentados en un tribunal federal de Manhattan que cuando eran adolescentes su padre ordenó a una de sus “novias” que tuviera relaciones sexuales con ellos y supuestamente le dijo que “hiciera un hombre” al entonces adolescente de 14 años.

Los presuntos incidentes que involucran a la misma mujer le sucedieron a uno de los hijos en 2004 en Winnipeg (Canadá) y al otro en 2018 en Bahamas, dice la demanda. La mujer tampoco está identificada en la querella.

“Cada uno de los hijos ha experimentado, de primera mano, la destrucción causada por la empresa de tráfico sexual de Peter Nygård y, a través de su verdad, defiende la rendición de cuentas y la justicia”, alegan documentos presentados el domingo ante el Tribunal de Distrito del Sur en Nueva York.

Un portavoz de Nygård respondió: “La denuncia presentada (…) carece completamente de mérito y repite relatos inexactos anteriores simplemente para plantear material lascivo. Las acusaciones se niegan con vehemencia. La denuncia es otro esfuerzo lleno de falsedades en una campaña fabricada y una conspiración calculada diseñada para destruir a Peter Nygård”, citó Daily News.

En febrero de este año, agentes federales y policías de Nueva York allanaron la sede de Nygård en Manhattan y su casa en Los Ángeles, luego de una investigación de cinco meses sobre acusaciones de agresión sexual.

Unos 57 sobrevivientes de una supuesta red sexual diseminada por EE.UU., Canadá, Inglaterra y Bahamas han demandado a Nygård, sus negocios y asociados, alegando violación, agresión sexual y tráfico sexual.

Nygård renunció como jefe del gigante internacional de ropa femenina que fundó con su nombre, horas después de una redada conjunta de NYPD y el FBI en sus oficinas ubicadas en el Distrito de la Moda en Manhattan, el 25 de febrero.

