Ironía cruel: joven muere baleado cerca de una protesta contra la violencia en Nueva York

Un adolescente murió baleado cerca de Prospect Park (Brooklyn, NYC) cuando líderes comunitarios estaban reunidos con la esperanza de encontrar una solución al aumento de tiroteos de este verano.

La policía dijo que ayer alrededor de las 3:30 p.m., un hombre de 33 años recibió un disparo en el abdomen cerca de las avenidas Ocean y Woodruff junto con un joven de 18 años, quien murió tras ser baleado en el pecho. Sus nombres no fueron divulgados, a la espera de notificación familiar.

Esta semana en toda la ciudad los tiroteos han aumentado 82% en comparación con el mismo período del año pasado, pero los arrestos por armas de fuego bajaron 8%.

Ese vecindario en particular ha sido testigo de una serie de tiroteos en los últimos días. Cinco personas han recibido disparos en esa intersección desde el martes pasado, tres de las cuales han muerto, resaltó CBS2.

Un monumento a la luz de las velas se encuentra en el borde del parque para los tres hombres que murieron en la intersección durante los últimos ocho días.

Allí, cientos de personas se reunieron ayer en una manifestación para poner fin a la violencia armada mientras los investigadores registraban la escena del nuevo tiroteo cerca de Prospect Park.

“La violencia está fuera de control”, dijo el reverendo Kevin McCall, del Crisis Action Center.

“Todos debemos unirnos porque muchos de nuestros jóvenes están muriendo”, dijo el activista comunitario Rev. Terry Lee. “Si no hay paz con la policía, si no hay paz con la comunidad, la violencia simplemente va a aumentar”, agregó.

