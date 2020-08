Lanzan campaña para que niños se reúnan con su madre en Texas

Ella se encuentra en un refugio para mujeres maltratadas

La organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica, Mujeres de Hoy lanzó una campaña de recaudación de fondos para que cuatro niños se reúnan con su madre que está en un albergue para personas maltratadas en Texas.

“Queremos apoyar a los niños con los gastos del viaje de Los Ángeles a Texas”, dijo Mayra Todd, directora de Mujeres de Hoy.

Además explicó que Grecia Colmenares, la madre de los menores, una inmigrante mexicana, se ha quedado en la calle y se encuentra en un refugio para mujeres maltratadas de Texas, luego de que su novio la golpeó e intentó asesinarla.

Grecia es madre de seis niños, y debido a sus precarias condiciones económicas, al inicio de la pandemia del coronavirus había mandado por unos meses a sus cuatro hijos mayores con su familia en Nayarit.

Mayra explicó que ella tiene bajo su custodia a los niños porque Grecia solo pudo pagar el pasaje de avión para ellos de Guadalajara a Tijuana.

“Los recogimos en Tijuana y los trajimos a Los Ángeles en espera de recaudar fondos para mandarlos a Texas y que se reúnan con su madre’.

Grecia ha sido víctima de violencia doméstica por varios años. Incluso en alguna ocasión terminó en el hospital por los golpes que le dio su pareja.

La última vez fue atacada el 4 de agosto por su novio, con quien mantenía una relación desde 2018. “Como a las tres de la mañana, escapé de mi casa sin zapatos, solo con mis pijamas y mis dos hijos menores. Estaba nerviosa, asustada y con un dolor insoportable”.

Salió de su casa directo a la estación de policía más cercana.

Aunque lo reportó y arrestaron a su agresor el mismo 4 de agosto, el 6 de agosto lo dejaron libre por el COVID-19.

“Tengo mucho miedo y temo por mi vida. Muchas de las amenazas fueron cuando estaba borracho. Hubo ocasiones que me apuntó con un arma en la cabeza y me dijo que me iba a matar, cortar mi cuerpo en pequeños pedazos y dejar los restos en un predio para que se lo comieran los animales”.

En otro momento cuando estaba ebrio, le mostró una bala y le dijo que tenía su nombre para en caso de que lo reportara a la policía, tratará de huir y dejarlo.

Los hijos de Grecia tienen 11, 10, 9, 8, 4 y 2 años. Son nacidos en Estados Unidos.

Esta madre soltera de 42 años vive en Texas, pero no tiene familiares que la ayuden.

“Sé que todos estamos pasando por una situación difícil con el COVID-19, pero les pido que colaboren con un poquito para que mi familia y yo podamos tener un nuevo comienzo libre de miedo”.

Al pavor que siente por las amenazas de muerte de su novio, se añade el de la incertidumbre económica ya que no puede trabajar. “Las herramientas y el equipo que necesito para mi pequeño negocio se quedaron en la casa, y no tengo dinero para volver a comprarlos”.

Mujeres de Hoy te invita a hacer un donativo para Grecia y sus hijos en la página de GoFundme.