Marjorie de Sousa se abre la chamarra y deja ver las pecas de su busto con un sostén negro

View this post on Instagram

De mujeres para el mundo, próximamente… No lo sueñes, vívelo, trabaja fuerte y lograrás realizar tus sueños 💪🏻🙌🏻 ¡Siguen las sorpresas! #ViveTuSueño #Revoluciónate #GirlPWR #SinLímites #Motivation #marjoriedesousa #detumano #sol #brillandofuerte @elcamerinosaloon @delarosamakeup