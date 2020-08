Miles de evacuados cuando los incendios en California arden en más de 200 millas cuadradas

Los incendios causados por relámpagos han causado al menos dos muertos, tres bomberos lesionados y un infierno en el estado

Más de 200 millas cuadradas de tierra están en llamas en cinco condados en el norte de California, donde parte de un grupo de feroces incendios se fusionaron y amenazan con dañar o destruir más de 30,000 edificios.

Los incendios forestales, conocidos colectivamente como LNU Lightning Complex, explotaron en tamaño desde menos de la mitad desde ayer, dijeron los bomberos en una conferencia de prensa el jueves. Este incendio no está contenido.

El complejo LNU ya ha destruido más de 100 edificios y dañado otros 70, y ha obligado a decenas de miles a abandonar sus hogares, según una actualización de Cal Fire. Está ardiendo en cinco condados: Sonoma, Lake, Napa, Yolo y Solano.

Al menos dos muertes

Los incendios han causado la muerte de al menos dos personas, el piloto de un helicóptero cisterna que falleció el miércoles en la mañana mientras ayudaba a controlar el incendio Hill a 9 millas de Coalinga en el Valle de San Joaquín y un trabajador de PG&E que murió también.

We are deeply saddened to report the passing of a pilot aboard a Call When Needed helicopter that crashed yesterday, August 19th while providing support at the #HillsFire in Fresno County. We send our sympathies to the family during this difficult time. pic.twitter.com/gZlV9E3cV5 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 20, 2020

El trabajador de PG&E murió mientras ayudaba a despejar los postes y las líneas para los socorristas que luchan contra los furiosos incendios del complejo relámpago LNU, dijo la empresa de servicios públicos el jueves. El trabajador fue hallado muerto en su auto en Gates Canyon en las colinas de Pleasants Valley en las afueras de Vacaville.

En el Area de la Bahía reportan que al menos tres bomberos resultaron lesionados.

#CZULightningComplex -40k acres burned

-at least 20 structures damaged

-0% containment

-8,600 structures threatened

-20k evacuated

-591 firefighters

-Limited resources

-Potential significant growth over the next 48 hours

-Multiple minor injuries to fire crews pic.twitter.com/UHb1aJjzQ7 — Santa Cruz SO (@SantaCruzSO1) August 20, 2020

Los incendios, que se conocen colectivamente como el CZU August Lightning Complex, comenzaron el lunes por la noche, informó Cal Fire. Esos incendios han quemado más de 62.5 millas cuadradas y dañado o destruido 20 estructuras, que se cree que son viviendas unifamiliares.

El humo de más de tres docenas de incendios en los condados en las afueras de San Francisco, San José y Oakland generó alertas en el Área de la Bahía para que los residentes se quedaran adentro.

Ocho de los nueve condados que componen el Área de la Bahía estaban combatiendo incendios, todos menos San Francisco.

Un tercer grupo de incendios llamado SCU Lightning Complex ha carbonizado más de 214 millas cuadradas en los condados de Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin y Stanislaus.

Evacuaciones y pedidos de ayuda

Se reportan al menos 20 mil personas evacuadas, aunque es posible que sean miles más, porque las orientaciones de las autoridades son de que los residentes también deben sentirse libres de irse solos, antes de que se implemente una orden formal.

El condado de Santa Cruz lanzó un pedido de ayuda porque necesita carpas familiares más grandes y cajas de agua. Si puede donarlas, envíelas al almacén de Emeline, en la parte trasera del complejo Emeline, 1082 Emeline Ave., Santa Cruz.

We need larger family tents and cases of water. If you can donate, please deliver to the Emeline warehouse, rear of Emeline complex, 1082 Emeline Ave., Santa Cruz. — Santa Cruz County (@sccounty) August 20, 2020

The current map of evacuated areas, this is expected to expand. Please be prepared.#CZUAugustLightningComplex pic.twitter.com/GpVeArkz5J — Santa Cruz SO (@SantaCruzSO1) August 19, 2020

Para obtener una lista de verificación de evacuación, haga clic aquí.

Cal Fire emitió órdenes de evacuación adicionales durante la noche para los vecindarios en el camino de los incendios de CZU, SCU y LNU.