Más de 10,000 rayos han golpeado a California en las últimas 72 iniciando cientos de incendios

Para muchos California es la cuna de la ciencia ficción al tener a Hollywood entre sus industrias mas importantes, pero en ocasiones, la realidad supera la ficción y las condiciones del estado parecen un guión cinematográfico.

El estado actualmente enfrenta una fuerte ola de calor, diversos cortes de energía por alta demanda, incendios forestales, el mayor número de casos de coronavirus en el país y ahora, un fenómeno natural de miles de rayos golpeando la tierra en poco tiempo.

CA has experienced 10,849 lightning strikes in the last 72 hours and WORLD RECORD heat temperatures.

We’re currently battling 367 known fires.

Grateful for our firefighters, first responders, and everyone on the frontlines protecting Californians during this time.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 19, 2020