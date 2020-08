California cambia el horario del ahorro energético una hora

Este miércoles el estado de California le está pidiendo a sus residentes disminuir el consumo eléctrico una hora antes de lo previsto.

Durante dos días seguidos, lunes y martes, el California Independent System Operator (CAISO) pidió regular el consumo eléctrico entre 3 de la tarde y 10 de la noche, sin embargo, hoy han emitido un comunicado actualizando el horario.

CAISO pide que esté miércoles la reducción del consumo se de desde las 2 de la tarde hasta las 9 de noche.

#FlexAlert called for 2 – 9 pm. Note change in time. Learn more: https://t.co/AUuDWwfhbr pic.twitter.com/ChB31PpemP

