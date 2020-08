Presentador de noticias demanda a Telemundo por acoso y denuncia haber sido discriminado por ser mexicano

Miguel Bedoy está demandando a la compañía y a su jefa, la directora de noticias de Denver, Griselle Sierra, por acoso laboral, sexual, discriminación de género y de nacionalidad y deshabilidad

El periodista Miguel Bedoy, quien fuera el presentador principal de noticias de Telemundo Denver, Colorado, está demandando a la compañía y a su jefa, la directora de noticias, Griselle Sierra por acoso laboral, sexual, discriminación de género y de nacionalidad y deshabilidad.

En una exclusiva de Javier Ceriani, para su show de Yotube ‘Chisme No Like’ y su programa de televisión en Estrella TV, ‘Chisme en Vivo’, el periodista de origen mexicano contó el infierno que supuestamente habría vivido de manos de sus jefas, la directora de noticias y también la gerente general, Tatiana Arguello.

“Ha sido una injusticia lo que he vivido, ha sido un infierno, tengo 9 meses desde que fui despedido injustamente por esta cadena y lo cual tengo derecho a defenderme”, comenzó diciéndole Bedoy a Ceriani.

El periodista, quien dice que a raíz de todo lo vivido su salud se vio afectada y que deberá ser nuevamente internado, ya habría presentado la demanda contra Telemundo y sus ex jefes y a la misma se le estarían sumando 5 periodistas más, entre ellos su co-presentadora, Adriana Macías, quien habría renunciado en solidaridad cuando Bedoy fue despedido.

Dentro del relato, el periodista denunció haber sido víctima de acoso sexual, de haber sido discriminado después de informar que es una persona gay y que tiene pareja e incluso de haber dado una noticia falsa obligado por su jefa, quien además lo habría puesto en zona de fuego solamente por hacer una nota sensacionalista.

A CONTINUACIÓN UN ESTRACTO DE SUS DELCARACIONES:

-“La demanda es por Dishabilidad, porque me enfermé durante el trabajo… El estrés, la presión laboral, la explotación laboral me llevaron a tener problemas de salud. Otra de las cosas por las que demandé fue por mi sexualidad, por ser hombre, este es otro de los temas por el cual sufrí discriminación y sufrí discriminación por ser mexicano. Obviamente también recibí discriminación por mi orientación sexual, y también demando por represalias”.

-“Desde el día numero uno, la directora de noticias Griselle Sierra, que es puertorriqueña, me demostró su disgusto por muchos compañeros de trabajo, me demostró su ‘incapacidad’, como lo llamaba ella para trabajar, y su ignorancia así como su poca experiencia. Me habló de cada uno de ellos, me los describió por nombre y me prohibió acercarme a algunos de ellos. Desde el principio me hizo ciertos comentarios amenazantes de que quien no estuviera del lado de ella, iba a ser despedido como ya lo habían sido algunos otros trabajadores en el pasado”.

-“En varias ocasiones sentí su acoso sexual, varios comentarios sexuales, varias preguntas sobre mí sexual, de qué yo hacía en la cama. Me llegó a comentar cosas íntimas de ella, comentarios sexuales. Hasta que le presento a mi pareja, y le digo que no puedo estar saliendo todos los fines de semana porque tengo mi pareja… En ese momento es cuando cambia totalmente, y me hace el comentario en frente de mi pareja en una ocasión que salimos: ‘yo no tengo ningún problema en contra de esa gente, yo quiero que siempre seas un macho mexicano en frente de ese escritorio, no quiero que vayas a ser Sisi’. En muchas ocasiones entró hasta el estudio y me gritaba: ‘Quiero que seas el macho mexicano que las mexicana quieren ver, acuérdate que no quiero que seas Sisi'”.

-“En la ceremonia de los Emmys del año pasado, que estaba nominado, no me permitió llevar a mi pareja porque no quería que yo fuera visto en público con esa persona, me lo prohibió, por lo cual decidí yo no asistir a la ceremonia. De esto se enteró la gerente general, Tatiana Arguello, la cual simplemente le dio poder a ella, no hizo nada. Eso fue muy fuerte para mí, que ganara un Emmy y siendo el presentador titular de un canal de televisión, en el cual me estaban premiando por mi buen trabajo, no pude recibirlo simplemente por la homofobia de esta mujer”.

-“Cuando trasladan al Chapo Guzmán a la cárcel de máxima seguridad, de Denver, Colorado, toma la decisión, la directora de noticias, Griselle Sierra, de enviarme a la cárcel a cubrir la nota por tres días consecutivos. El primer día, cuando yo llego, todavía no estaba confirmado que El Chapo había sido trasladado a esa cárcel, puesto que ella me obligó a decir que él estaba ahí. Tuvimos una discusión antes de yo irme porque no tenemos prueba y ella me dijo que otros miedos ya lo han dicho, ‘lo tienes que decir’. En contra de mi voluntad y de mi profesionalismo, por miedo a represalias tuve que mentir a mi audiencia.

-Cuando ya había llegado oficialmente el Chapo a la cárcel y cuando trato de identificarme con la seguridad en cuanto me bajo yo de la camioneta, la policía sale de la casilla de entrada, me apuntan con pistolas y me gritan que no cruce esa línea azul y me exigen que me regrese a mi vehículo, había camiones antimotines en la entrada, había muchísima seguridad… Me gritaron que no cruzara la línea azul porque me iban a disparar, obviamente me retiro del lugar, me subo al vehículo del canal y le llamo por teléfono a mi productor, Sergio Ornela, y le digo lo que está pasando. Me comunica con el productor ejecutivo, Mario… Griselle dice: ‘dígale que regrese a con los policías y que se aseguren de grabar este momento’… Básicamente me estaba pidiendo que me quería ver muerto… Decido reportar este incidente a recursos humanos y Olga, la encargada vicepresidenta de recursos humanos, decide avisarle a la directora de noticias que yo me estaba quejando y me regaña que fue mi culpa”.

-“NBC Listens, una herramienta en donde puedes quejarte anónimamente, yo y 5 personas decidimos reportar a Griselle Sierra y a Olga de recursos humanos, sobre todo lo que está pasando. No tuve otra opción que darle prioridad a mi salud, me inhabilité, que es otro de los recursos que te da NBC, y me vine a México a curar… Me identificaron gastritis, sofagitis, ansiedad y me desarrollaron estrés post traumático, me quedo dos meses en México… Me imagino que Griselle Sierra y recursos humanos reciben ese reporte, compañeros me empiezan a contar que reciben represalias en su contra rápidamente, Adriana Macías fue una de ellas que decidieron castigarla en muchos aspectos”.

-“Al regresar le pido que me de mis espacios para comer, ya que por mi enfermedad tengo que comer 5 veces al día y estoy dispuesto a cambiar mi horario de trabajo, entrar más temprano y me dijo: ‘eso no es posible, tienes que hablar con recursos humanos, es más vamos a parar esta reunión en este momento y vamos a hablar con recursos humanos’… Al día siguiente hacen una reunión con la gerente general, recursos humanos, Griselle Sierra y yo, en esa reunión me humillan, me hacen sentir mal, me atacan entre las tres, se burlan de mí y yo simplemente les expreso que no es justo lo que están haciendo… Al día siguiente me siento mal física y emocionalmente, les aviso que no puedo ir a trabajar”.

-“He sido víctima de muchos abusos y discriminación que me ha llevado a verme diferente, a perder el cabello, a tener un dolor constante en mi estómago, a tener que ser hospitalizado constantemente. No es justo, ningún ser humano merece perder su salud por un empleador, por una compañía que no le importa tu salud, tu vida, y que demuestra que no le importas como ser humano”.

Después de esa última reunión en recursos humanos, Miguel Bedoy fue despedido, nueve meses después de ese episodio y de meses entre doctores, hospitales y abogados decidió demandar.

Nos comunicamos con Telemundo para obtener una reacción, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: