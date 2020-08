Secuestrador de una niña fue delatado por su propia madre en Nueva York

Boruch Lapp fue acusado de secuestrar a su vecina de 11 años mientras esperaba el autobús, pero su propia madre frustró sus planes, según NYPD.

Lapp, de 29 años, fue arrestado el martes después de que supuestamente tomó a la joven de la parada de autobús de su campamento de verano en la esquina de Bay Parkway y 77th Street en Bensonhurst.

“Tu mamá me llamó, quiere que te enseñe algo”, presuntamente le dijo a la menor, según fuentes policiales. Luego la llevó a su habitación y bloqueó la puerta con su cuerpo para retenerla.

El hombre supuestamente admitió ante los detectives que había estado planeando secuestrar a alguien durante un tiempo. Pero este plan fue frustrado cuando su madre encontró a la niña en la habitación y alertó a las autoridades.

Aparentemente, la señora revisó la habitación después de recibir una llamada de la madre de la niña diciendo que había desaparecido, dijeron las fuentes.

Los detectives estaban entrevistando a los padres de la niña alrededor de las 10 a.m. del martes, cuando su padre recibió una llamada de la Patrulla de Seguridad Voluntaria de Shomrim, informando que habían encontrado a su hija.

La menor estaba llorando cuando finalmente se reunió con sus padres, y parecía asustada y confundida, pero por lo demás ilesa. La llevaron al Coney Island Hospital para su evaluación.

Lapp fue acusado de secuestro, poner en peligro el bienestar de un menor y encarcelamiento ilegal.

Su abogada, Stacey Richman, le dijo al New York Post que “Obviamente, hay problemas de salud mental aquí”.

