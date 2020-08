“Un pequeño número de personas son responsables de la violencia armada”: Fiscalía de Brooklyn abre oficina por alza en tiroteos

La Fiscalía de Distrito de Brooklyn inauguró ayer una “Oficina de Represión de la Violencia con Armas”, en medio de un aumento continuo en los tiroteos en ese municipio y toda la ciudad.

“Gun Violence Suppression Bureau”, encabezado por Patrick O’Connor, trabajará en estrecha colaboración con las agencias policiales para recopilar las pruebas necesarias para enjuiciamientos exitosos, reducir la reincidencia de armas y capacitar a los asistentes asignados a casos de tiroteos, dijo el fiscal de distrito, Eric González.

“Con el reciente y preocupante aumento en la violencia armada, debemos innovar y fortalecer nuestra respuesta a todos los casos contra quienes portan armas letales en nuestras calles”, dijo González.

“La nueva oficina proporcionará un enfoque de nuestros recursos y experiencia en apuntar al pequeño número de personas que son responsables de la mayor parte de la violencia armada en nuestra comunidad”, agregó el fiscal distrital.

Hubo 56 incidentes de disparos en Brooklyn North en el período de 28 días que terminó el 16 de agosto, más del doble de los 24 casos del mismo lapso en 2019, según datos de la policía de Nueva York. En Brooklyn South, reportaron 35 incidentes con disparos en comparación con 8 en el mismo lapso en 2019, resumió Pix11.

Ayer en Brooklyn, un joven de 18 años murió baleado cerca de Prospect Park, cuando líderes comunitarios estaban reunidos con la esperanza de encontrar una solución al aumento de las balaceras de este verano. Con él, ya cuatro personas han caído por armas de fuego en esa área los últimos días.

In response to a rash of gun violence throughout the borough this summer, Brooklyn's top prosecutor has opened a dedicated unit to provide a "laser-like focus" on combating shootings and prosecuting gunmen. https://t.co/lxxlOtimth

— Brooklyn Paper (@brooklynpaper) August 19, 2020