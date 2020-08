¿‘Chicha’ quién? Vela dice que Jona dos Santos es el mejor del LA Galaxy

Este sábado 22 de agosto inicia la temporada 2020 de la MLS con el Clásico del Tráfico entre el LAFC y el LA Galaxy

Este sábado 22 de agosto inicia la temporada 2020 de la MLS con el Clásico del Tráfico entre el LAFC y el LA Galaxy en el Banc of California Stadium de Los Ángeles y previo al partido el mexicano Carlos Vela dijo que Jonathan dos Santos es el mejor jugador del Galaxy.

"El volver a jugar va a ser algo bonito, algo que me está motivando y tengo muchas ganas de que llegue el partido."

@11carlosV está listo para el regreso. 🇲🇽🕯️#LAFC | #BarrioAngelino pic.twitter.com/QCzxexuLj9 — LÁFC (@SomosLAFC) August 21, 2020

El encuentro entre el LAFC y el Galaxy marcará el inicio de la temporada 2020 del fútbol estadounidense.

Durante el torneo MLS Is Back, el LAFC no contó con el MVP de la temorada pasada, el mexicano Carlos Vela debido a que prefirió no arriesgarse ante la pandemia, para este encuentro el mexicano regresará a la cancha y en la previa al encuentro dijo que está feliz de regresar y que el encuentro contra los vecinos del Galaxy será duro ya que han recuperado de Jona dos Santos quien es el mejor su jugador.

Mientras que el Galaxy de Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no se ha recuperado de la lesión que sufrió durante el certamen pasado.

El partido entre el LAFC y Los Angeles Galaxy arrancará en punto de las 18:00 ET/ 15:00 PT.

