El actor Mauricio Martínez habla de su tratamiento contra la depresión

El actor reconoció que cometió algunos errores en redes sociales hace algunos días

Antidepresivos y ansiolíticos son parte del tratamiento de Mauricio Martínez para enfrentar la depresión, incluso desahogarse en redes sociales, aunque esto le genere problemas y escándalos por decir lo que piensa abiertamente.

Como sucedió hace algunos días, cuando el actor fue señalado de machista por varios usuarios tras responder a una usuaria que usó Twitter para mostrar su postura frente al aborto.

Días después, Martínez se disculpó y justificó su respuesta inicial (“¿hace cuánto que no coges?”) con la ira, agresividad, irritabilidad y ansiedad que sufre, como parte de la depresión.

“En esta pandemia he vivido altos y bajos, como todo mundo, y me he tornado a redes sociales para escribir y he pedido disculpas cuando lo tengo que hacer. Luego agarro mi Twitter como si fuera mi diario, se me olvida que tengo miles de seguidores y, de repente digo: ¡ay!, ¿qué escribí? Meto la pata como cualquier ser humano“, reconoció Martínez en conferencia de prensa.

Consciente de que es figura pública, que muchas personas lo toman como un ejemplo a seguir, además de su interés por sentirse mejor, hicieron que Martínez buscara terapia.

En estos meses de aislamiento, sus consultas han sido virtuales. Cada vez está más convencido de inculcar la idea de que los problemas mentales no son malos, incluso invitar a la población a tratarse.

“Pido a la gente que hable de sus emociones. En esta pandemia perdí a un ser muy querido a causa del suicidio, por una depresión, y otro amigo perdió a su pareja por lo mismo. Ahorita con el desempleo, la incertidumbre, el clima político, tanto en Estados Unidos como en México, todo eso que nos rodea nos hace vulnerables“, compartió el actor mexicano.

“En México no se habla tanto (de la depresión), aquí en Estados Unidos y Nueva York todo mundo va al siquiatra o al sicólogo y no hay tanto tabú como en México, sobre todo en los hombres, nos da miedo decir: ‘lloré’ o que piensen que estamos locos porque vamos al sicólogo“, expresó.

Un tío del protagonista de ‘On Your Feet!’ falleció hace unos días, a causa de coronavirus. Mandó sus condolencias por medio de redes y pidió continuar con los cuidados de higiene para reducir la expansión del virus.

Experiencias personales y anécdotas que ha vivido Martínez en esta cuarentena serán plasmadas en un monólogo de cinco minutos que estará protagonizado por otros de sus nueve compañeros del proyecto Artistas en Incógnito.

El montaje se transmitirá el 23 de septiembre a las 20:30 horas por ticketmania.mx