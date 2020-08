El naranja le sienta bien: el romance entre Holanda y el Barcelona que ha revolucionado el fútbol más de una vez

No es para nadie un secreto el tórrido romance que ha existido entre el fútbol holandés y el FC Barcelona, una historia que se comenzó a entretejer en los años 70s y que ahora vive un nuevo episodio de lo que podríamos llamar la ola naranja-azul-grana.

Todo comenzó con Rinus Michels, el creador del fútbol total, dirigió al Barcelona en una primera etapa de 1971 a 1974, ganó la liga en este último año y fue cuando decidió ir a dirigir a la selección holandesa para revolucionar el fútbol para siempre.

Después de dos finales mundialistas con la “Naranja Mecánica”, MIchels volvió al Barça para comenzar a hacer escuela y ganar la Copa del Rey, pero el Barcelona había quedado infectado con el virus del fútbol total de Michels.

El Barça era un buen equipo de fútbol, solo eso, hasta que llegó Johan Cruyff. El creador de toda una filosofía en el equipo azulgrana también fue quien consiguió la primera gloria europea para el equipo. El holandés planteó un proyecto a largo plazo, basado en su idea de vivir y entender el fútbol: “Si tienes el balón no necesitas defender”.

OTD 1973 Johan Cruyff joined Barcelona in a then world record £922,000 deal in 1973, linking up with his former Ajax boss Rinus Michels. In his first season at the Nou Camp, the Dutch forward helped Barcelona end a 14-year league title drought for the Catalans.#JohanCruyff pic.twitter.com/2QtWsV8LnB

— Football Masters (@mag_masters) August 16, 2020