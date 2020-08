Prima de Luis Miguel exige prueba de ADN para saber si la indigente es Marcela Basteri

Flavia Basteri pidió un examen para reconstruir la identidad de Honorina Montes, que asegura puede ser la madre biológica del cantante

Uno de los enigmas más grandes sobre la vida Luis Miguel es qué ocurrió con su mamá Marcela Basteri. Su destino permanece como un interrogante, alimentado en los últimos tiempos por el furor de Luis Miguel: la serie. Desde el estreno de Netflix y hasta el día de hoy, Flavia Basteri, prima del cantante, asegura que una mujer internada en un neuropsiquiátrico es la madre biológica del ídolo mexicano.

Para cuando la serie sobre la vida Luis Miguel se lanzó en el gigante del streaming, distintos medios y periodistas del espectáculo indicaban que una mujer que vivía en situación de calle podría ser la madre biológica del cantante. Esa mujer, identificada como Honorina Montes García, fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano de la ciudad de Buenos Aires.

Lejos de cómo está registrada Montes García, Flavia Basteri asegura que se trata de su tía y de la madre de Luis Miguel, de quien nada se sabe desde 1986. En diálogo con Confrontados (elnueve), la prima del cantante aseguró que presentó una acción judicial para realizar un test de ADN, reconstruir su identidad y poder obtener el alta de la mujer de la institución.

“Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen ‘Soy yo, pero no lo puedo decir’ […]. Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado […] y que solo sabemos nosotros”, relató Basteri ante las preguntas de la conductora Marina Calabró.

Consultada sobre el motivo por el que lleva adelante el reclamo, Basteri negó que le interese acercarse al cantante mexicano y que lo único que busca es saber fehacientemente si se trata de su pariente. “Me dicen que me quiero colgar de mi primo. A mí no me interesa Luis Miguel. Quiero que le hagan el ADN para saber si es mi tía, que disfrute sus últimos años y que pueda ir a ver a su hermana a Italia. Es un ser hermoso“, describió.

Tras contar que se comunicaba por Facebook con uno de los tres hijos de Marcela Basteri, Alejandro Gallego Basteri, la mujer sostuvo que el cantante le negó todo y la bloqueó. “Yo creo que él no sabe y que la buscó. Él amaba a su mamá y ella a él. Lo ama, porque es mi tía la que está en el hospital. Yo no sé si él tiene miedo de enfrentarse al fracaso de que no sea ella”, aseguró.