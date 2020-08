VIDEO: ¡Auch! José Álvarez, pitcher de los Phillies, recibe un pelotazo a 170 km/h en sus partes íntimas

Este jueves se enfrentaron en el Sahlen Field los Toronto Blue Jays y los Phillies de Philadelphia. Alrededor de la mitad del encuentro, José Álvarez, pitcher de los Phillies, tuvo que salir del partido debido a un brutal pelotazo en sus partes nobles.

En la parte baja de la quinta entrada, Álvarez se enfrentaba a Lourdes Gurriel de los Blue Jays, el jugador de Toronto conectó un lanzamiento del pitcher y mandó la bola directamente a la entrepierna del lanzador, impactando a una brutal velocidad de 170 kilómetros por hora. Tras el pelotazo, Álvarez tomó la pelota, lanzó a primera y tras lograr el out se tiró en el piso muy adolorido y tuvo que ser sustituido.

