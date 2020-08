Video captó a conductor disparando sin pudor a plena luz en Brooklyn

Un conductor fue grabado disparando alrededor de media docena de rondas a plena luz del día en una cuadra de Brooklyn que ha visto dos actos fatales de violencia armada sólo esta semana.

Las imágenes de vigilancia muestran al desconocido disparando una pistola por la ventana del chofer de una camioneta BMW X5 gris justo antes de las 3:30 p.m. del miércoles, cerca de la esquina de las avenidas Ocean y Woodruff, en Flatbush.

Luego el vehículo de lujo, con placas temporales en la ventana trasera, huyó acelerando, según el video divulgado ayer por NYPD.

No se sabe si hay relación, pero esa tarde un joven de 18 años murió por heridas de bala en el pecho y los brazos en esa zona. Un hombre de 33 años también resultó herido en el tiroteo. Irónicamente, cerca de allí se estaba realizando una reunión comunitaria para abordar las constantes balaceras.

Ese mismo día, la fiscalía de Brooklyn anunció la creación una “Oficina de Represión de la Violencia con Armas”, en medio de un aumento continuo en los tiroteos en ese municipio y toda la ciudad.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Way to go ⁦@NYCMayor⁩!! You and the policies of the @nyccouncil have sent this city into becoming a 3rd world country!! #yousuck Shocking video shows driver open fire in fatal Brooklyn shooting #nyc #shtf ⁦@foxnewsdesk⁩ ⁦@CNN⁩ https://t.co/BgKQCmpWwR

— City Prepper (@CityPrepper1) August 20, 2020