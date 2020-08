“Cuties”, Netflix responde a acusación de pedofilia por promoción de filme con niñas de 11 años

Netflix se disculpó públicamente por el revuelo causado por la promoción de la película francesa “Cuties” que se estrenará en la plataforma el próximo 9 de septiembre.

La polémica inició luego de que Netflix compartiera el tráiler de la película con la siguiente sinopsis: “Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa”.

Adicional, el cartel de la película mostraba a las cuatro niñas que forman parte del elenco vestidas de una forma que, para algunos usuarios, no es apropiado para la edad.

La controversia se extendió en redes al punto que usuarios comenzaron a utilizar la etiqueta #NetflixPedofilia junto a publicaciones relacionadas con el filme.

La crítica que se repetía era que la promoción sexualizaba a las menores.

CUTIES — a coming-of-age tale from Maïmouna Doucouré (@My_moon_a) and Sundance winner from earlier this year — is coming Netflix on 9 September! pic.twitter.com/LfHkJl7A6b

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 18, 2020