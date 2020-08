Elimina todo lo que no necesitas: Nutritiva sopa detox de pollo y vegetales

Es importante desintoxicar el organismo varias veces al año. Prueba esta rica, saciante y nutritiva sopa, es el aliado perfecto para combatir la hinchazón, retención de líquidos y perder peso

Es importante aprender a escuchar al organismo y sus señales, en muchas ocasiones nos envía mensajes de alerta para tomar cartas en el asunto. Entre los más normales se destacan aquellos síntomas que nos indican debilidad el sistema inmunológico y también aquellos que nos avisan sobre una sobrecarga de toxinas en el organismo. Existen diferentes épocas del año en las cales es altamente recomendable realizar algún método detox casero, sobre todo cuando en celebraciones que solemos excedernos en comida y bebida.

La buena noticia es que hoy en día tenemos a la mano herramientas naturales para fortalecer al organismo a través de la alimentación, tal es el caso de esta sopa detox muy rica, saciante y elaborada con ingredientes de alto poder terapéutico. Resulta un gran aliado para darle un descanso a la digestión, a la vez se relaciona con beneficios para estimular el metabolismo y al sistema inmune; de tal manera que se promueve una óptima eliminación de toxinas y desechos, esto es clave para que el organismo y sus órganos vitales funcionan correctamente. Otra de sus grandes ventajas es que se trata de una receta libre de gluten y lácteos. Es generosa, rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y es muy baja en calorías.

Esta sopa forma parte de las recomendaciones del libro Perfect Weight America: Change Your Diet. Change Your Life. Change Your World, en el cual para lograr óptimos resultados de desintoxicación se aconseja comer únicamente la sopa durante varios días. Lo mejor de todo es que es tan baja en grasas y calorías que puedes consumirla libremente a lo largo del día.

El proceso de desintoxicación completo tiene una duración de 10 días, en los cuales los 4 primeros se deberá consumir solo la sopa y abundantes líquidos. Después de esto los 3 días siguientes deberás integrar como parte del menú de la cena una rica ensalada de vegetales verdes y nueces. En los últimos 3 días se deberá integrar una porción de salmón en la ensalada, es importante para brindar grasas saludables que necesita el organismo.

Entre sus principales bondades se encuentran sus efectivos resultados para eliminar todo lo que el organismo no necesita, combate cualquier tipo de inflamación, retención de líquidos, por lo tanto es útil para perder peso en agua y también para perder entre 2 y 3 kilos reales (es decir de grasa).

Una de las grandes genialidades de este detox es que la sopa es un alimento sumamente completo y equilibrado, lo cual en ningún momento pondrá en riesgo tu salud. Inclusive podrías vivir de comer solo esta sopa, ya que contiene todo lo que el cuerpo necesita para funcionar: proteínas, vitaminas, minerales y más nutrientes que los que en ocasiones consumimos en todo el día de alimentarnos deficientemente.

Receta de sopa detox de pollo, vegetales y jengibre:

Ingredientes:

1 1/2 libras de pechuga de pollo deshuesada y sin piel

2 cuartos de caldo de pollo

1 cebolla grande, pelada y picada

3 tazas de floretes de brócoli

2 1/2 tazas de zanahorias en rodajas

2 tazas de apio picado

1 1/2 tazas de guisantes congelados

1/4 taza de perejil picado

3 cucharadas de jengibre fresco, rallado

4 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre de sidra de manzana

1/2 cucharadita de pimiento rojo triturado

1/4 de cucharadita de cúrcuma molida sal y pimienta

Modo de elaboración: