12 tipos de alimentación: cuál es el más adecuado para ti

Como seres humanos, la nutrición autótrofa es imposible de llevar a cabo

En ocasiones, mantener un estilo de alimentación que nos guste es un asunto que amerita mucha atención para que nuestra salud no quede comprometida. Si tienes problemas para ello, puede que los tipos de alimentación te ayuden a constituir una dieta adecuada para ti. Aquí te hablamos sobre ellos.

1. Nutrición autótrofa

Según un artículo del portal Psicología y Mente, la nutrición autótrofa es el tipo de alimentación de los seres vivos que producen su propio alimento por la síntesis de sustancias orgánicas. Las plantas son un ejemplo notable de este tipo de alimentación.

2. Nutrición heterótrofa

El tipo de alimentación de los seres vivos que requieren de una fuente externa de alimentación. Este tipo de alimentos se divide en tres categorías: parasitaria, saprofita y holozoica, que es la propia de los seres humanos.

3. Alimentación con carbohidratos

Es la alimentación basada principalmente en carbohidratos, que son la fuente de energía más importante para el cuerpo. Esta alimentación no es particularmente agradable para quienes quieran adelgazar.

4. Alimentación proteica

La alimentación basada fundamentalmente en las proteínas, que son los nutrientes estructurales de las células.

5. Alimentación grasa

Así como los carbohidratos y las proteínas, la grasa aporta energía para el cuerpo humano. Sin embargo, por cada gramo de grasa que consumimos, absorbemos 9 gramos de calorías, lo que puede perjudicarnos de no tener control sobre ello.

6. Alimentación vitamínica

Las vitaminas son micronutrientes que el cuerpo necesita para la absorción de otros nutrientes. Ellos también regulan algunas funciones metabólicas.

7. Alimentación mineral

Es la alimentación que prioriza los minerales, que son componentes que dan forma a los huesos, dientes y uñas. Así como las vitaminas, son muy útiles para las enzimas.

8. Veganismo

El veganismo es el comportamiento del individuo que decide no consumir alimentos de origen animal y, en general, no usar nada que implique la muerte de animales. Siendo así, los veganos no comen productos cárnicos, lácteos, miel ni huevos.

9. Vegetarianismo

El vegetariano es la persona cuya dieta se basa principalmente en vegetales. Sin embargo, hay modalidades en que el consumo de vegetales está acompañado de otros alimentos, como leche.

10. Alimentación emocional

La alimentación asociada a problemas emocionales o trastornos psicológicos. Por ejemplo, una persona que pase por un periodo de ansiedad puede consumir más alimentos en grasa y no percatarse de ello.

11. Alimentación deportiva

La alimentación cuyo fin es incrementar el rendimiento deportivo o físico. También se relaciona con la mejora del aspecto físico y el fisicoculturismo.

12. Alimentación saludable

Como sugiere su nombre, es la alimentación orientada al consumo de los productos que fomenten nuestro bienestar.

Reflexiona sobre cuál de los anteriores tipos de alimentación se asocia más a ti de manera que puedas decidir si continuar con lo que estás haciendo, o realizar un cambio que te sea más beneficioso y dé lugar a una dieta coherente y positiva para tu salud.