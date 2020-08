Vecino de Brooklyn podría quedar paralítico tras recibir bala perdida en pleito entre pandillas

Sam caminaba junto con su esposa Sabrina a comprar pasta de dientes

Sam Metcalfe, de 33 años, recibió un disparo en la columna por una bala perdida en Flatbush, Brooklyn, el miércoles por la tarde mientras caminaba con su esposa para comprar pasta de dientes.

Tras días de tratamiento, los médicos indican que difícilmente podrá volver a caminar.

Susan Parziale, suegra de Metcalfe, le dijo a The New York Post que el NYPD no está haciendo rondines en la zona, donde ha aumentado la violencia y los tiroteos.

“La razón por la que sucedió es porque la Policía no está cerca. Ese barrio solía ser seguro”, dijo Parziale.

Sabrina, la esposa de Metcalfe está devastada por los hechos que ocurrieron cuando un sujeto abrió fuego desde el asiento del conductor de un BMW gris.

En la campaña de GoFundMe para ayudar a la familia se cuenta que le esposa le dijo a Sam que no necesitaba que la acompañara por la pasta de dientes, pero él insistió para sostener el paraguas roto que llevaba.

“Mientras cruzaba una intersección a menos de cinco minutos de su edificio, se escucharon disparos y Sam fue alcanzado”, narra la cuenta. “La víctima objetivo (no Sam) también recibió varios disparos y murió como resultado”.

Malcolm Amede, de 18 años, es a la persona a la que se refieren. Murió tras varios disparos. Se investiga pelea entre pandillas.

La bala perdida que alcanzó a Sam afectó su riñón y su columna.

“Le quitaron el riñón, pero su estado es demasiado frágil para intentar quitarle la bala todavía. Los médicos todavía están tratando de detener el sangrado y es probable que Sam nunca vuelva a caminar”, revela el testimonio escrito por Krysta Zagorski, en nombre de la esposa de Sam.

Agrega que en menos de una semana cinco personas han recibido disparos en el mismo vecindario, tres de los cuales han muerto.

“Sam y Sabrina tienen un largo camino por delante… Ninguno de los dos trabaja mientras Sam lucha por su vida y ella lo vigila. Su viaje hacia la recuperación será largo”, agrega el perfil que pide ayuda, donde ya se lograron $57,000 dólares.

En los últimos tres meses ha habido cerca de 1,000 tiroteos en la ciudad de Nueva York.