Biden pide una investigación a policías que dispararon 7 veces a hombre negro en Wisconsin

El caso de los policías de Wisconsin que dispararon a un hombre negro por la espalda mientras los hijos de estos miraban desde el interior del vehículo ha convulsionado a la sociedad estadounidense y, sobre todo al movimiento Black Lives Matter, meses después de las protestas en todo el país por la justicia racial.

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, pidió este lunes en un comunicado “una investigación completa, inmediata y transparente” para que “los agentes rindas cuentas”.

Jacob Blake, de 29 años, recibió siete disparos por la espalda de la policía de Kenosha, Wisconsin. Sus hijos, de 3, 5 y 8 años, estaban en el auto y vieron toda la escena.

“Estos disparos traspasan el alma de nuestra nación. Jill y yo oramos por la recuperación de Jacob y por sus hijos”, dijo Biden el el comunicado.

El exvicepresidente reconoció que la “igualdad ante la justicia no ha sido igual para los estadounidenses negros y para muchos otros” y consideró urgente “desmantelar el racismo sistémico”.

Biden no ha apoyado las exigencias de Black Lives Matter para dejar de financiar a la policía y destinar ese dinero a programas sociales, aunque el presidente Donald Trump ha tratado de vincularlo a él y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, con los reclamos del movimiento.

Yesterday, Jacob Blake was shot seven times in the back by police. His kids watched from the car. Today, we woke to grieve yet again.

We need a full and transparent investigation. https://t.co/9X7l25nq8d

— Joe Biden (@JoeBiden) August 24, 2020