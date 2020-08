Calle de Los Angeles se llamara Kobe Bryant

Kobe Bryant tendrá una calle cerca del Staples Center, el lugar donde construyó su leyenda, el ayuntamiento nombrará la vía como Kobe Bryant Boulevard.

Las autoridades locales informaron que el segmento de Figueroa Street entre Olympic Boulevard y Martin Luther King Jr. Boulevard será renombrado Kobe Bryant Boulevard, según reveló Herb J. Wesson Jr., concejal del consistorio angelino.

El ayuntamiento angelino anunció oficialmente este lunes que una calle de la ciudad llevará el nombre de Kobe Bryant, leyenda de la NBA y Los Lakers, para recordar para siempre su legado.

“El legado de Kobe es más grande que el baloncesto. El Boulevard Kobe Bryant será un recordatorio para todos, jóvenes y mayores que lo recorran, de que no hay obstáculo demasiado grande y que con la Mamba Mentality todo es posible“, escribió en redes sociales Herb J. Wesson Jr, presidente del ayuntamiento de Los Angeles.

Figueroa St. will soon be Kobe Bryant Blvd. between Olympic & MLK.

Kobe’s legacy is bigger than basketball. #KobeBryantBlvd will be a reminder to everyone, young and old who drive down it, there is no obstacle too big and that with the #Mambamentality , anything is possible. pic.twitter.com/gvekIFOU5u

— Herb J. Wesson, Jr. (@HerbJWesson) August 24, 2020