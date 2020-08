Hackeo del sistema del Distrito Escolar Unificado de Rialto, California obliga a suspender las clases

Tras confirmarse la invasión del sistema con un ataque cibernético, el Distrito Escolar Unificado de Rialto (RUSD) en California ha suspendido sus clases en línea.

“Hemos sufrido un hackeo. Las clases serán suspendidas desde mañana 24 de agosto. El distrito se encuentra investigando”, asegura en un mensaje en Twitter el RUSD. Las clases permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

RUSD has been affected by a malware. Bridge Academy (instruction) will be suspended, beginning tomorrow, August 24th. The District is working diligently to investigate. We appreciate your patience. More information will be forthcoming, tomorrow, through site principals. Thx 🙏🏽 pic.twitter.com/2nD2B85OPv

— Rialto Unified School District (@RialtoUSD) August 24, 2020