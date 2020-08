Selena Gómez muestra en video uno de los estragos que provoca el lupus en su cuerpo

“Me diagnosticaron lupus y tuve que pasar por quimioterapia. Podría haber tenido un accidente cerebrovascular”, contaba Selena Gómez en 2015, al revelar ante el mundo entero que padecía esta enfermedad que afecta al sistema inmunitario. Desde ese entonces, la artista habló varias veces sobre lo que tiene que afrontar día a día como consecuencia de este diagnóstico. Sin embargo, recién hace unos días se animó a mostrar uno de los estragos que el lupus causó en su cuerpo.

La joven de 28 años se encontraba realizando una receta en su programa de cocina, Selena + Chef, de HBO Max, cuando tuvo que pedirle ayuda a su abuelo para exprimir un limón. “Perdón, tengo manos muy débiles porque tengo lupus“, dijo llamando al hombre, que estaba cerca de ella. “Es por eso que tengo a papá acá”, agregó.

selena saying that she has weak hands bc of lupus 🥺 pic.twitter.com/YoYzZ3zsGr

