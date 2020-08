Sin multas de “parking” en Los Ángeles al menos hasta octubre

De acuerdo con datos del 2017, el 84.13% de las habitantes de Los Ángeles usa un automóvil o una motocicleta para trasladarse a su trabajo, según datos del Departamento de Transporte de Los Ángeles (DOT), pero ahora con el coronavirus y miles de personas trabajando desde casa, la muchos de esos autos están estacionados en la calle.

Es por esto que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, informó que extendió la suspensión de multas al menos hasta el próximo primero de octubre.

La medida es para darle tranquilidad a las miles de personas que estacionan sus autos en las calles de la ciudad en donde hay restricciones que han sido flexibilizadas con la pandemia.

We have extended relaxed parking enforcement across the City of Los Angeles until October 1, making it easier for Angelenos to stay home. Find out what categories are being relaxed here: https://t.co/02M1y3wuiZ pic.twitter.com/fEZgk3Zg77

— LADOT (@LADOTofficial) August 24, 2020