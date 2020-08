Alcalde de Nueva York asegura que el 20% de los casos de coronavirus llegan de fuera

NUEVA YORK – El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este martes que un 20 % de las nuevas infecciones por la COVID-19 en la ciudad son detectadas en personas que han viajado a estados que enfrentan problemas con el virus.

Según De Blasio, esos viajes fuera de Nueva York son una de las principales fuentes de contagio.

El pasado 5 de marzo Nueva York instaló puestos de control en puntos clave para garantizar que los viajeros que llegan de estados donde la transmisión del coronavirus es alta completen las cuarentenas que se exigen.

El regidor de la ciudad visitó hoy uno de esos puestos de control de acceso a la ciudad establecido en Staten Island.

De Blasio destacó que como se ha visto en otras partes, si la situación de los viajes no se atiende de forma agresiva, se convierte en una de las principales causas de propagación del virus.

Los controles se instalaron en puentes y túneles de acceso a la Gran Manzana, donde los visitantes procedentes de 35 estados de EE.UU. tienen que completar formularios para facilitar el rastreo de contagios y son informados de que están obligados a cumplir una cuarentena de catorce días.

REMINDER: If you’re visiting New York City or you’re returning here from a state with high level of COVID-19 spread we need you to let us know! The health and safety of our city comes first.

Checkpoints are set up around the city — learn more at https://t.co/yaupj4r4PI

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 22, 2020