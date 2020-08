Alcaldesa de San Francisco anuncia cierre de la cárcel del Condado #4

La Cárcel del Condado #4, ubicada en el piso 7 del Palacio de Justicia de San Francisco, California cerrará a partir del 5 de septiembre, siendo la tercera cárcel de la ciudad que es cerrada en 10 años.

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, y el Sheriff, Paul Miyamoto informaron hoy que la prisión será cerrada permanentemente. Durante 2019, Breed había anunciado un plan para trasladar a los presos del lugar no más allá del mes de julio de 2021, pero la materialización del cierre vino mucho antes.

We’re closing County Jail 4 on Sept. 5th. SF has led the nation in advancing justice reforms for decades. This is part of our efforts to shift resources towards alternatives to incarceration that are more effective at creating a safer society for us all. https://t.co/8xvOoi8nMh

— London Breed (@LondonBreed) August 25, 2020