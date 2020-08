De videógrafo a diseñador floral a causa de la pandemia

Los Ángeles

El desempleo lo obliga a reinventarse y ser más creativo para subsistir

Antes de la pandemia, Abraham Martínez pasaba los fines de semana muy ocupado como fotógrafo y videógrafo de bodas, quinceañeras y otras fiestas, pero cuando el coronavirus estalló y vino la orden de cerrar negocios, de la noche a la mañana se encontró sin empleo y se vio forzado a reinventarse profesionalmente.

“Al principio pensé que esto duraría un par de semanas, pero cuando pasó el mes y me cancelaron contratos para el resto del año porque no se podían hacer fiestas, empecé a preocuparme”, recuerda.

Aunque es un hombre soltero de 35 años sin la responsabilidad de una familia, Abraham tenía que buscar la manera de salir adelante con sus propios gastos y apoyar a su hermano que sufre de discapacidad. Tampoco calificaba para solicitar el beneficio del desempleo.

Así que colgó sacos y trajes, hizo a un lado sus cámaras de fotografía y video, y se puso a trabajar en la construcción y la pintura.

También se presentó la oportunidad de trabajar en la jardinería, y sin pensarlo dos veces, se adentró en el mundo de las plantas. “Los mexicanos somos muy luchones y tenía que buscarle”, dice Abraham, quien hace 15 años cuando tenía 20 años de edad, dejó su natal Oaxaca para emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Fue en su trabajo como jardinero que tuvo la idea de aprovechar los residuos y desperdicios de los árboles que cortaba para reciclarlos y crear algo artístico.

“Se me ocurrió hacer adornos con los palos de los árboles y rellenarlos de cactus, orquídeas y otras plantas suculentas”, dice.

Una vez listas sus obras, se puso a venderlas en diferentes sitios de ventas por Internet. Sus amigos fueron los primeros compradores.

Además sacó sus permisos de venta ambulante en la Ciudad de Los Ángeles y colocó una mesa con sus creaciones florales y de plantas afuera de su casa en el barrio de Northridge.

“Vendo mis diseños de viernes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, comenta.

Y cuenta que se esmera en buscar la mejor tierra y otros elementos para que los arreglos perduren y tengan larga vida.

En realidad, platica que nunca pensó que ante una crisis, no se ganaría la vida como fotógrafo y videógrafo, una especialidad para la que se preparó y estudió.

“Estoy subsistiendo con algo que nunca imaginé. Pero diseñar arreglos de plantas y flores es algo tan creativo como la fotografía y el video, y de aquí está saliendo para pagar la renta y otros gastos”.

Además se ha ayudado económicamente vendiendo lo que ya no usaba en su casa. “He aprendido a cuidar el más mínimo dólar”.

Pero sobre todo la pandemia le ha enseñado que no hay nada seguro en esta vida. “He aprendido que nuestra vida puede cambiar en un momento, y que debemos estar preparados para los cambios”.

Abraham admite que ha habido momentos en los que se ha sentido muy irritable y estresado por perder su fuente de ingresos y no tener de dónde echar mano.

“El diseño de arreglos de plantas y flores, me entretiene y me desestresa”.

También a través de esta contingencia sanitaria y el desempleo, sus mayores lecciones han sido el agradecimiento, la humildad y dejar el egoísmo.

“La queja trae pobreza; y el agradecimiento, riqueza”.

Por eso considera que nunca hay que dejar de agradecer. “Todo mi vida cambió, pero estoy muy agradecido porque tengo salud y una nueva forma de salir adelante”.

Y dice que si tuviera la oportunidad de regresar en este momento a tomar sus fotografías y videos, no lo haría. “Aún cuando tengo mucha necesidad, mi vida vale más que exponerme al coronavirus en una fiesta. No voy a regresar hasta que esta pandemia no represente un peligro”.

Puedes comprarle a Abraham un arreglo de plantas y flores en el 17615 del bulevar Roscoe de Northridge, California. En el código postal 91325. Está abierto de viernes a domingo de 9 a.m. a 7 p.m.

Para ventas, también lo puedes localizar en el correo electrónico: atila_377@hotmail.com, y en el teléfono 213-280-5761. Y hace entregas a domicilio.