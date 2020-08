Exabogado de Trump alerta a votantes: “Te mentirá descaradamente”

El súper PAC demócrata American Bridge lanzó un anuncio que tuvo a un sorpresivo protagonista: Michael Cohen, el exabogado personal del presidente Donald Trump.

El clip se dio a conocer el mismo día en que comenzó la Convención Nacional Republicana y donde el exabogado del mandatario dijo que confió demasiado en el republicano, pero advirtió a los votantes: “Te mentirá descaradamente”.

Cohen fue sentenciado a prisión por mentirle al Congreso para intentar proteger al presidente tras más de una década de servirle arreglando distintos problemas y representándolo en cortes, incluyendo el pago a la estrella de cine porno Stormy Daniels.

“Durante más de una década, fui la mano derecha, reparadora y confidente del presidente Trump”, dijo Cohen. “Fui cómplice en ayudar a ocultar al verdadero Donald Trump. Yo era parte de la creación de una ilusión”.

Se refirió al discurso que dará el mandatario el jueves, cuando acepte la nominación para su reelección.

“A finales de esta semana, se levantará y te mentirá descaradamente”, dijo Cohen. “Estoy aquí para decirte que no se puede confiar en él, y no debes creer una palabra de lo que dice. Así que cuando veas al presidente esta semana recuerda esto: si dice que algo es enorme, probablemente sea pequeño; si dice que algo funcionará, probablemente no lo hará, y si dice que se preocupa por ti y tu familia, ciertamente no es así”.

The people who know Donald Trump best are sounding the alarm: our country cannot survive four more years of a Trump presidency.

In our latest ad, a former member of his inner circle & "fixer" — @MichaelCohen212 — has a dire warning for us all. #RNC2020 pic.twitter.com/suPUODOdwz

— American Bridge 21st Century (@American_Bridge) August 24, 2020