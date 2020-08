La rebelión de Luis Suárez: quiere quedarse en el Barcelona aunque no entre en los planes de Koeman

El oficial: Ronald Koeman habló con varias “vacas sagradas” del Barcelona para comunicarles que no están en los planesel equipo: Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Iván Rakitic y Luis Suárez ya fueron comunicados que no entran en el futuro inmediato del club al que le dieron tanto en el pasado.

El caso más sonado, definitivamente es el de Luis Suárez, tercer máximo anotador en la historia del equipo y quien al parecer podría presentarse en estado de rebeldía, pues, más allá del amor por el club, hay una razón de mucho peso para querer seguir defendiendo los colores azulgrana.

En muchos ámbitos de la vida, el que tiene que dar la cara no la da, y el mundo del fútbol no es la excepción. La salida de Luis Suárez debió ser comunicada por Bartomeu pero no lo hizo. Al goleador lo saca el nuevo DT, que tiene todo su derecho, pero las formas son las formas. pic.twitter.com/c7OWicnW3G

— Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) August 24, 2020